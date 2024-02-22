Вестник Кавказа

Грузия передала Армении разыскиваемого за отмывание $3 млн

Грузия передала Армении разыскиваемого за отмывание $3 млн
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армению доставили мужчину, разыскиваемого за отмывание нескольких миллионов долларов. В последнее время он находился в Грузии.

Мужчина, объявленный в розыск из-за отмывания крупной суммы денег, передан Армении руководством Грузии. Об этом информирует МВД Армении.

Было установлено, что обвиняемый легализовал свыше примерно 1,1 млрд драмов (около $2,85). Эти средства он получил в результате продажи наркотических средств через функционирующую с 2019 года площадку в Telegram.

О других деталях деятельности подозреваемого в ведомстве не рассказали.

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