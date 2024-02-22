Солдат застрелил из пулемета сослуживца в Армении

В Армении задержали военнослужащего, убившего своего сослуживца несколько дней назад. Об этом сообщают местные СМИ.
Трагедия случилась 24 февраля примерно в 17:55.
"В ходе предварительного следствия было выявлено, что 24 февраля, около 17:55, на расположенной в северо-восточном направлении границы Республики Армения боевой позиции, в окопе, возникла ссора и потасовка между находящимися на боевом дежурстве военнослужащими- рядовым С.П. и рядовым Авагом Закаряном"
– СК Армении
Там отметили, что в ходе ссоры рядовой С.П. выстрелил в направлении оппонента из ручного пулемета, в результате чего Закарян получил огнестрельное ранение.
Потерпевшего собирались доставить на машине в военный госпиталь, однако он скончался по дороге.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.