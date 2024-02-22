Солдат застрелил из пулемета сослуживца в Армении

Ссора двух солдат в окопе обернулась для одного из них смертью. Инцидент случился в конце минувшей недели

В Армении задержали военнослужащего, убившего своего сослуживца несколько дней назад. Об этом сообщают местные СМИ.

Трагедия случилась 24 февраля примерно в 17:55.

"В ходе предварительного следствия было выявлено, что 24 февраля, около 17:55, на расположенной в северо-восточном направлении границы Республики Армения боевой позиции, в окопе, возникла ссора и потасовка между находящимися на боевом дежурстве военнослужащими- рядовым С.П. и рядовым Авагом Закаряном"

– СК Армении

Там отметили, что в ходе ссоры рядовой С.П. выстрелил в направлении оппонента из ручного пулемета, в результате чего Закарян получил огнестрельное ранение.

Потерпевшего собирались доставить на машине в военный госпиталь, однако он скончался по дороге.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.