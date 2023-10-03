60 фур армянского коньяка застряли на границе России

Проблемы возникли у импортеров армянского коньяка на границе с РФ: российская сторона отправила напиток на экспертизу, а пока результаты не готовы, скопилась пробка. О текущей обстановке рассказал глава Минэкономики Армении Ваан Керобян.
"Армянские грузы простаивают на КПП "Верхний Ларс". У нас есть проблемы"
– Ваан Керобян.
Министр рассказал Aysor.am, что товары в фурах проходят проверку. В частности, как уточнила российская сторона, под сомнением оказалось качество армянского коньяка.
Политик отметил, что его заместитель уже обсудил возникшие сложности с представителями России.
Кроме того, по словам Керобяна, такие задержки на границе случаются нередко.
Изначально о заторе на границе заявил торговый атташе армянского посольства в Москве Ваан Акопян. В интервью Арменпресс он указал, что на границе с Россией застряли порядка 60 фур с коньяком, в качестве которого усомнились таможенники.