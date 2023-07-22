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4 погибших и 9 пострадавших после прорыва трубы с кипятком в ТЦ в Москве

4 погибших и 9 пострадавших после прорыва трубы с кипятком в ТЦ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Трагедия произошла в ТЦ «Времена года» в Москве, где в результате прорыва трубы несколько человек погибло, также есть пострадавшие. Также ведутся поиски одного человека.

В ТЦ «Времена года» в Москве 4 человека скончались, 9 пострадали в результате аварии, при которой прорвало трубу с кипятком. Врачи не исключают роста числа пострадавших. Кроме того, в экстренных службах сообщили о том, что продолжаются поиски одного человека, находившегося в зоне прорыва. Сейчас о его судьбе ничего не известно.

Кроме того, ТАСС передает со ссылкой на собственные источники о том, что в результате ЧП одной из сотрудниц стало плохо с сердцем.

На месте аварии работают коммунальщики, ведется устранение аварии.

По факту возбуждено уголовное дело. 

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