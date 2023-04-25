25 тысяч россиян совершили хадж в 2023 году

В этом году порядка 25 тыс россиян совершили хадж. Паломничество в Мекку организуется при взаимодействии России и Саудовской Аравии.

Стало известно, сколько мусульман из России в этом году совершили хадж.

Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что в 2023 году на хадж в Саудовскую Аравию отправились около 25 тыс граждан РФ.

"Гуманитарные связи с Саудовской Аравией по понятным причинам носят очень важный характер, поскольку мы активно взаимодействуем по вопросам организации паломничества российских мусульман к святыням ислама"

– Ушаков

Хадж - один из пяти столпов ислама, наряду с шахадой, намазом, постом в месяц Рамадан и закятом. Это паломничество верующего в Мекку, совершать его можно только в определенные дни. В 2023 году хадж проходил с 26 июня по 1 июля.