18 вагонов сошли с рельсов в Казахстане

Опубликовано: 19:34, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Казахстане поблизости от Шымкента произошло железнодорожное ДТП - с рельсов сошли 18 вагонов грузового поезда. В результате повреждены пути.

В Туркестанской области Казахстана в районе города Шымкент с рельсов сошли 18 грузовых вагонов, всего в составе было 57 вагонов.

ЧП произошло с поездом, направлявшимся из Шымкента в Арыс. Основная часть опрокинувшихся вагонов была пустой. В настоящее время проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Последствия ЧП

Спасатели сообщают, что в результате инцидента частично повреждены железнодорожные пути. Также пострадали 11 опор ЛЭП. В пути более чем на час был задержан пассажирский поезд №77 Алматы-Мангистау.