Один ребенок погиб, трое пострадали в аварии в Казахстане

Опубликовано: 18:59, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Полиция Казахстана

Автоавария со смертельным исходом произошла в Жетысуской области. Как сообщили в полиции Казахстана, ее жертвами стали женщина и ребенок, еще трое несовершеннолетних получили ранения. Пострадал и один взрослый.

Страшное ДТП, в результате которого погиб один ребенок и были ранены еще трое несовершеннолетних, произошло сегодня в Казахстане, сообщает полиция республики.

Трагедия случилась в Коксуском районе Жетысуской области. Водитель Subaru Legacy ехал по трассе Алматы-Оскемен. В какой-то момент он потерял управление, автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.

Жертвы и пострадавшие

В результате аварии получили не совместимые с жизнью травмы женщина и ребенок, они погибли.

Еще четыре человека пострадали и были госпитализированы. Уточняется, что трое из них также несовершеннолетние.