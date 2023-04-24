Один ребенок погиб, трое пострадали в аварии в Казахстане

Автоавария со смертельным исходом произошла в Жетысуской области. Как сообщили в полиции Казахстана, ее жертвами стали женщина и ребенок, еще трое несовершеннолетних получили ранения. Пострадал и один взрослый.
Страшное ДТП, в результате которого погиб один ребенок и были ранены еще трое несовершеннолетних, произошло сегодня в Казахстане, сообщает полиция республики.
Трагедия случилась в Коксуском районе Жетысуской области. Водитель Subaru Legacy ехал по трассе Алматы-Оскемен. В какой-то момент он потерял управление, автомобиль вылетел с дороги и перевернулся.
Жертвы и пострадавшие
В результате аварии получили не совместимые с жизнью травмы женщина и ребенок, они погибли.
Еще четыре человека пострадали и были госпитализированы. Уточняется, что трое из них также несовершеннолетние.