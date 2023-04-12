10 самых впечатляющих гор России

Туристы назвали самые впечатляющие горы России. В топ попали Эльбрус, Ахун, Казбек и другие горные вершины.

На основе опроса туристов составлен рейтинг самых впечатляющих гор России, сообщает «Туту.ру».

Первое место досталось Эльбрусу - самой высокой горе России и Европы. Эльбрус получил более 21% голосов. Гора находится на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Эльбрус можно узнать по фирменному профилю с двумя пиками.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гора Ахун в Сочи набрала 19% голосов. Это место привлекает туристов богатой природой и возможностью увидеть редкие краснокнижные растения. С вершины открывается панорамный вид на Сочи и соседние горные хребты.

Третью строчку рейтинга занимает алтайская гора Белуха. Каждый десятый турист считает эту гору самой эффектной в России.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Также туристы отметили Казбек на российско-грузинской границе, сибирские Саяны, гору Фишт, находящуюся на западе Главного Кавказского хребта, Иремель на Южном Урале, Победу в Якутии, карельское место силы Воттоваара и Хибины.

В опросе приняли участие свыше 2 тыс россиян.