Турция готова применить российские С-400

Анкара прокомментировала дальнейшую судьбу закупленных у России ЗРК С-400. Соответствующее заявление сделал глава Минобороны Турции.

Приобретенные Турцией российские ЗРК С-400 могут быть пущены Анкарой в дело, следует из заявления министра обороны.

По словам Яшара Гюлера, эти зенитно-ракетные комплексы не будут простаивать зря. Глава Минобороны пояснил, что эти вооружения могут быть задействованы, если возникнет такая необходимость, передает CNN Turk.

Напомним, контракт на поставку Россией Турции 4 дивизионов С-400 был выполнен осенью 2019 года. Его цена составляла $2,5 миллиарда. В августе 2022 года стало известно о заключении контракта на продажу Турции второго полка ЗРК С-400. Соглашение подразумевало в том числе локализацию производства некоторых компонентов.