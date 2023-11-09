Вестник Кавказа

Матвиенко: отношения Москвы и Баку развиваются по нарастающей

Матвиенко Валентина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отношения России и Азербайджана развиваются по нарастающей. Важное значение имеет постоянный контакт президентов, заявила Матвиенко.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе переговоров со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой высоко оценила развитие отношений двух стран.

«Российско-азербайджанские отношения развиваются по нарастающей. Наши президенты находятся в постоянном контакте. И по вопросам двусторонней повестки, и по региональным, и иным делам»

– Матвиенко

Также продуктивен российско-азербайджанский парламентский диалог, стороны планируют совместные инфраструктурные и межгосударственные проекты.

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