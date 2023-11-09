Матвиенко: отношения Москвы и Баку развиваются по нарастающей

Отношения России и Азербайджана развиваются по нарастающей. Важное значение имеет постоянный контакт президентов, заявила Матвиенко.
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе переговоров со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой высоко оценила развитие отношений двух стран.
«Российско-азербайджанские отношения развиваются по нарастающей. Наши президенты находятся в постоянном контакте. И по вопросам двусторонней повестки, и по региональным, и иным делам»
– Матвиенко
Также продуктивен российско-азербайджанский парламентский диалог, стороны планируют совместные инфраструктурные и межгосударственные проекты.
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