В секторе Газа остаются еще почти 900 россиян

Около 900 заявок на эвакуацию поступило к МЧС РФ от граждан России, остающихся в секторе Газа. Эвакуировать удалось уже 328 человек.

Эвакуация россиян из Газы будет продолжена, остается 887 заявок от сограждан и их семей, проинформировал глава пресс-службы МЧС Роман Охотенко.

"У нас есть 887 заявок от наших соотечественников и членов их семей на эвакуацию из сектора Газа"

– Охотенко

Вывоз россиян из палестинского анклава начался в минувшее воскресенье, сначала граждане, попавшие в список, пересекают КПП "Рафах", чтобы оказаться в Египте, затем их перевозят в Каир, откуда спецбортами направляют в российскую столицу. Утром в пятницу в Домодедово прибыл третий рейс с вывезенными гражданами.

"К настоящему моменту самолетами МЧС России перевезено 288 человек, всего из зоны боевых действий вывезено 328 человек. Соответственно, 28 из них находятся в Каире, нашем оперативном штабе, и 12 в текущем моменте перемещаются от КПП "Рафах" в Каир"

– Охотенко