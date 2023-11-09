Азербайджан потрясло землетрясение

Сейсмологи зафиксировали сейсмособытие в Азербайджане. Магнитуда землетрясения составила 3,6.
Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана проинформировал о том, что на территории Исмаиллинского района Азербайджана произошло землетрясение.
Магнитуда сейсмособытия составила 3,5. Оно произошло в 04:56 по местному времени. Эпицентр располагался в трех километрах к северу от станции Исмаиллы. Очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.
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