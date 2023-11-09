В Баку заработал визовый центр Италии

В азербайджанской столице сегодня открылся визовый центр Италии. Подготовка к его открытию велась на протяжении нескольких лет.

В четверг, 16 ноября, в столице Азербайджана состоялась торжественная церемония открытия визового центра Италии. Участие в мероприятии принял итальянский посол в Баку.

Клаудио Таффури указал на то, что открытие центра очень важно, так как Италия – одно из самых популярных направлений среди азербайджанских туристов.

Дипломат также подчеркнул, что Рим является важным партнером Баку.

"Мы являемся одним из основных покупателей азербайджанской нефти и газа. У нас налажено сотрудничество в различных сферах. Мы любим эту страну"

– Клаудио Таффури

Кроме того, он рассказал, что в новом центре, подготовка к открытию которого велась в течение двух лет, можно будет получить визы для посещения сразу двух стран – Италии и Мальты.