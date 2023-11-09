Спикеры Совфеда России и Милли Меджлиса Азербайджана обсудили Южный Кавказ

Спикер Совфеда РФ провела сегодня переговоры со спикером парламента Азербайджана. Встреча Матвиенко и Гафаровой состоялась в Кыргызстане.

В четверг, 16 ноября, в Кыргызстане состоялись переговоры председателя Совфеда России и спикера Милли Меджлиса Азербайджана. Об этом информирует отдел по связям с общественностью и прессы азербайджанского парламента.

Центральной темой встречи Валентины Матвиенко и Сахибы Гафаровой стали вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация на Южном Кавказе.

В частности, стороны отметили текущий высокий уровень экономических, политических и гуманитарных отношений Москвы и Баку.

"При этом Матвиенко подчеркнула необходимость развития экономических и торговых взаимосвязей между нашими странами и межрегиональных отношений, а также отметила, что сейчас рассматривается реализация крупных инфраструктурных проектов"

– сообщает отдел

В свою очередь, Гафарова рассказал спикеру Совфеда о нынешней обстановке на Южном Кавказе.

В ходе разговора стороны обменялись мнениями о взаимодействии АР и РФ как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.