Спикеры Совфеда России и Милли Меджлиса Азербайджана обсудили Южный Кавказ

В четверг, 16 ноября, в Кыргызстане состоялись переговоры председателя Совфеда России и спикера Милли Меджлиса Азербайджана. Об этом информирует отдел по связям с общественностью и прессы азербайджанского парламента.
Центральной темой встречи Валентины Матвиенко и Сахибы Гафаровой стали вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация на Южном Кавказе.
В частности, стороны отметили текущий высокий уровень экономических, политических и гуманитарных отношений Москвы и Баку.
"При этом Матвиенко подчеркнула необходимость развития экономических и торговых взаимосвязей между нашими странами и межрегиональных отношений, а также отметила, что сейчас рассматривается реализация крупных инфраструктурных проектов"
– сообщает отдел
В свою очередь, Гафарова рассказал спикеру Совфеда о нынешней обстановке на Южном Кавказе.
В ходе разговора стороны обменялись мнениями о взаимодействии АР и РФ как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.