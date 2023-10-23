В Турции отложили обсуждение вопроса о вступлении Швеции в НАТО

В парламенте Турции в четверг не пришли к решению по поводу вступления в НАТО Швеции. Обсуждения отложены на неопределенный срок.

Обсуждение протокола о членстве Швеции в Североатлантическом альянсе отложили в Анкаре.

Заседание комиссии по иностранным делам парламента Турции прошло сегодня под председательством Фуата Октая. Члены комиссии не приняли решения по семи документам, стоящим на повестке собрания, среди них был и протокол о членстве Швеции в НАТО. Когда будут продолжены дискуссии пока неизвестно, дата не назначена.

"Сегодня на заседании комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции, где обсуждалось предложение о членстве Швеции, мы, как члены комиссии, не смогли получить удовлетворительных ответов от МИД на наши вопросы о шагах по удовлетворению требований и опасений Турции. Мы заявили, что данное предложение должно быть отозвано, в противном случае мы поставим комментарий"

– представитель оппозиционной партии "Хорошей" Кюршад Зорлу

Отметим, что в четверг стало известно о выдаче шведскими властями Анкаре человека, находящегося в розыске по делу Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции).