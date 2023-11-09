Россия и Азербайджан обсудили расширение торгово-экономических связей

В четверг, 16 ноября, состоялась встреча главы Россельхознадзора и премьер-министра Азербайджана.
Центральной темой переговоров Сергея Данкверта и Али Асадова стало развитие отношений между Москвой и Баку. В частности, обсуждался вопрос расширения торгово-экономических связей.
В ходе встречи был отмечен высокий уровень взаимодействия Россельхознадзора и Агентства пищевой безопасности Азербайджана.
Кроме того, стороны с удовлетворением констатировали, что за первые 10 месяцев года рост взаимного товарооборота составил более 20%. Так, экспорт сельхозпродукции и продукции ее переработки из АР в РФ в стоимостном выражении увеличился более чем на 15% в сравнении с прошлым годом.
Помимо этого, Данкверт и Асадов приветствовали договоренность об упрощении контроля импорта при ввозе ряда сельхозпродукции из Азербайджана в Россию.
Руководитель агентства и премьер также затронули тему профилактики трансграничных болезней животных.