Россия и Азербайджан обсудили расширение торгово-экономических связей

Руководитель Россельхознадзора провел в четверг встречу с премьером Азербайджана. В ходе переговоров стороны поговорили о развитии сотрудничества между странами, в том числе в экономической сфере.

В четверг, 16 ноября, состоялась встреча главы Россельхознадзора и премьер-министра Азербайджана.

Центральной темой переговоров Сергея Данкверта и Али Асадова стало развитие отношений между Москвой и Баку. В частности, обсуждался вопрос расширения торгово-экономических связей.

В ходе встречи был отмечен высокий уровень взаимодействия Россельхознадзора и Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Кроме того, стороны с удовлетворением констатировали, что за первые 10 месяцев года рост взаимного товарооборота составил более 20%. Так, экспорт сельхозпродукции и продукции ее переработки из АР в РФ в стоимостном выражении увеличился более чем на 15% в сравнении с прошлым годом.

Помимо этого, Данкверт и Асадов приветствовали договоренность об упрощении контроля импорта при ввозе ряда сельхозпродукции из Азербайджана в Россию.

Руководитель агентства и премьер также затронули тему профилактики трансграничных болезней животных.