Азербайджан и Китай будут вместе развивать туризм

Азербайджан и Китай подписали договор о сотрудничестве в сфере туризма. В рамках этого соглашения планируется развивать пассажирские авиаперевозки между странами.

Крупнейшая азербайджанская авиакомпания AZAL, Бюро по туризму в Азербайджане и China Tourism Group заключили Меморандум о сотрудничестве АР и Китая в сфере туризма. Заместитель исполнительного директора авиаперевозчика AZAL Назим Самедов отметил, что в рамках этого соглашения компания планирует запустить прямые рейсы в Пекин.

«Инициатива внесет свой вклад в развитие туризма и увеличение туристического потока между Азербайджаном и Китаем. AZAL <…>планирует в декабре начать полеты в столицу Китая — Пекин. Помимо этого, AZAL стремится к расширению своих направлений в Китае в будущем»

- Назим Самедов

Отмечается, что Меморандум позволит создать в Азербайджане новые туристические продукты, как в онлайн, так и оффлайн формате.

Кроме этого, в рамках соглашения планируется увеличить турпоток из Китая в Азербайджан.

По данным Азербайджанского Бюро по туризму в этом году число китайских туристов выросло в семь раз по сравнению с прошлым годом и составило более 20 тыс человек.