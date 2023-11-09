TRACECA соединит морские порты Азербайджана и Грузии с помощью контейнерных перевозок

Межправительственная комиссия TRACECA планирует организовать контейнерные перевозки между морскими портами Азербайджана и Грузии. Это позволит перенаправить часть транзитных грузов.

Страны, представляющие программу международного сотрудничества TRACECA, помогут со стартом транспортных перевозок между портами Азербайджанской Республики и Грузии. Информацию об этом озвучил генеральный секретарь организации Асет Асавбаев в процессе своего выступления на международной конференции по развитию транспортных коридоров, которая проходит сейчас в Зангилане. Он подчеркнул, что устранение заторов на азербайджано-грузинской границе - важная задача.

"Как вам может быть известно, при проведении пилотных перевозок грузов в мае-июне 2023 на пересечение азербайджано-грузинской границы было потрачено более 75 часов. Сложившаяся ситуация еще раз показывает, насколько важно для Азербайджана и Грузии увеличить пропускную способность на границе”

- Асет Асавбаев

Асавбаев отметил, что таким образом часть транзитных грузов удастся перенаправить.

Кроме этого, генеральный секретарь рассказ о совместной работе Азербайджана и Грузии по реализации пункта пропуска в формате "одна остановка". Подобный пункт будет первым в регионе.

"Уверен, что данная работа внесет значимый вклад в развитие пропускной способности между двумя странами"

- Асет Асавбаев