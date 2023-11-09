Вестник Кавказа

TRACECA соединит морские порты Азербайджана и Грузии с помощью контейнерных перевозок

TRACECA соединит морские порты Азербайджана и Грузии с помощью контейнерных перевозок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Межправительственная комиссия TRACECA планирует организовать контейнерные перевозки между морскими портами Азербайджана и Грузии. Это позволит перенаправить часть транзитных грузов.

Страны, представляющие программу международного сотрудничества TRACECA, помогут со стартом транспортных перевозок между портами Азербайджанской Республики и Грузии. Информацию об этом озвучил генеральный секретарь организации Асет Асавбаев в процессе своего выступления на международной конференции по развитию транспортных коридоров, которая проходит сейчас в Зангилане. Он подчеркнул, что устранение заторов на азербайджано-грузинской границе - важная задача. 

"Как вам может быть известно, при проведении пилотных перевозок грузов в мае-июне 2023 на пересечение азербайджано-грузинской границы было потрачено более 75 часов. Сложившаяся ситуация еще раз показывает, насколько важно для Азербайджана и Грузии увеличить пропускную способность на границе”

- Асет Асавбаев 

Асавбаев отметил, что таким образом часть транзитных грузов удастся перенаправить. 

Кроме этого, генеральный секретарь рассказ о совместной работе Азербайджана и Грузии по реализации пункта пропуска в формате "одна остановка". Подобный пункт будет первым в регионе. 

"Уверен, что данная работа внесет значимый вклад в развитие пропускной способности между двумя странами"

-  Асет Асавбаев

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