Вестник Кавказа

В Зангилане обсуждают развитие международных маршрутов

В Зангилане обсуждают развитие международных маршрутов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Зангилане стартовала международная конференция, посвященная развитию логистических маршрутов в регионе и за его пределами.

Сегодня в Зангилане торжественно открыли конференцию "Международный транспортно-логистический коридор: импульсы развития из Зангилана". Встреча властей и предпринимателей была организована по инициативе представителей президента Азербайджанской Республики в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

На конференции региональные власти, ученые и предприниматели будут обсуждать вопросы формирования международных логистических маршрутов и взаимодействия в их рамках с другими странами.

Основанная цель мероприятия – объединить частную, научную и правительственную зоны для более эффективных результатов в вопросах международных коридоров.

Отмечается, что во встреча принимают участие свыше 200 иностранных представителей из 15 стран, 8 международных компаний и институтов финансов.

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