Пашинян: Ереван надеется на мирный договор с Баку

Никол Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан согласовали ключевые принципы мирного договора. Страны обязуются не выдвигать территориальные претензии и разблокировать коммуникации.

Армянский премьер Никол Пашинян сообщил о согласовании между Баку и Ереваном ключевых принципов мирного соглашения.

Он заявил, что политическая воля Армении заключить договор с Азербайджаном в ближайшие месяцы остается непоколебимой. По его словам, ключевые принципы мира согласованы с Баку во время встречи в брюссельском формате.

Пашинян отметил, что принципы касаются взаимного признания Арменией и Азербайджаном территориальной целостности, осуществления делимитации границ на основе Алматинской декларации 1991 года и карт Генштаба СССР 1974-1990 гг.

Помимо этого, подчеркнул премьер, страны обязуются не выдвигать территориальные претензии и разблокировать коммуникации.