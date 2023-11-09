Армянские террористы начали антисемитскую кампанию

Молодежное крыло армянской секретной армии освобождения Армении подожгло синагогу в столице Армении, пообещав аналогичные акции по отношению к еврейским общинам за пределами страны.

Армянская секретная армия освобождения Армении (АСАЛА) взяла на себя ответственность за нападение на центр еврейской общины в Ереване.

Как заявили представители террористической организации, на этом они останавливаться не собираются и готовят следующее нападение на еврейскую общину за пределами Армении.

Это не первая антисемитская акция в Армении - в октябре нынешнего года молодые террористы АСАЛА облили синагогу горючей смесью и выбили окна, пригрозив войной.

"АСАЛА будет вести войну против израильских евреев в Европе, Америке, Канаде, Грузии. Ни один израильский еврей не будет чувствовать себя в безопасности, приезжая в эти страны"

- молодежное крыло АСАЛА

Армянский национализм вновь проявил себя

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, у террористической организации армянских националистов ASALA есть всего одна цель – агрессия против всех остальных народов мира. "Военный конфликт между ХАМАС и ЦАХАЛ армянские националисты используют только как повод, чтобы мотивировать нападения на представителей той или иной национальности. На самом деле ASALA всегда была не менее антисемитской структурой, чем антитюркской, и в целом в Армении один из самых высоких показателей антисемитизма в мире. Дело здесь и в стремлении "национализировать" термин "геноцид", и в крайне высоком градусе нетерпимости к любым другим народам – в ASALA, вбирающей наиболее радикальных и агрессивных националистов, все это только находит выход", - прежде всего сказал он.

"Как обычно, националисты нападают на наименее защищенные объекты. Армянский национализм разгромно проиграл Карабахскую войну, а его ключевой проект создания второго армянского государства на территории Азербайджана пошел ко дну после 30 лет бесплодных попыток удержать его на плаву. Против Азербайджана, тем более поддерживаемого Россией и Турцией, и против Турции – второго государства в НАТО – радикалы в Армении и в диаспоре больше не могут устраивать силовые провокации, поскольку понимают, что их ждет очередной разгром. Поэтому теперь, после ликвидации сепаратистского режима в Карабахе, им пришлось искать какой-то иной объект для ненависти и насилия. Видя, как нарастают пропалестинские протесты во всем мире, армянские националисты решили, что смогут безопасно атаковать евреев и синагоги", - обратил внимание Андрей Петров.

"На формулировку "израильские евреи" в их прокламациях не нужно обращать внимания, ведь ереванская синагога была построена не гражданами Израиля, а армянским оружейным бароном Давидом Галстяном. Это просто еще одно прикрытие для ненависти армянских националистов ко всему еврейскому народу. На что же нужно обратить внимание со всей серьезностью, так это на обещание устроить еврейские погромы в западных странах. Возможно, хотя бы оно заставит европейские и американские власти заняться вопросом ликвидации ячеек ASALA на своей территории. Если они заявляют, что стремятся защитить еврейский народ от угроз, то вот самая настоящая угроза, уже подкрепленная действием. Террористическая группировка армянских националистов должна быть обезврежена, поскольку иначе она так и будет нападать на представителей других народов", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".