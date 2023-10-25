МАГАТЭ: Иран накопил урана на три бомбы

Иран продолжает обогащать уран и сейчас имеет его запасы, которых достаточно для производства как минимум трех атомных бомб, говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии.

Несмотря на санкции, Иран продолжает обогащение урана, и его запасы в стране достаточны для создания трех атомных бомб, говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает REUTERS.

"Иран имеет достаточно урана, обогащенного до 60%, степени, близкой к оружейной, для создания трех атомных бомб"

- МАГАТЭ

В то же время произвести полноценную оценку накопленных запасов урана специалисты агентства по-прежнему не могут, поскольку иранские власти по-прежнему препятствуют его работе, запрещая установку нового мониторингового оборудования и отказываясь объяснять присутствие частиц урана на ряде своих объектов.