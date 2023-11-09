Рубль продолжает укрепляться на старте торгов Мосбиржи

Сегодня утром на старте торгов Московской валютной биржи доллар незначительно укрепил позиции, так и не оправившись после падения накануне, а затем снова пошел вниз.

Российский рубль продолжил укрепляться на старте валютных торгов на Московской бирже.

С открытием биржи курс доллара вырос на 6 копеек, но так и не преодолел психологическую планку в 90 рублей и замер на отметке 89,52 рубля, а потом потерял 14 копеек и сейчас торгуется по 89,32 рубля, передает ТАСС.

Курс евро сразу заметно пошел вниз – европейская валюта потеряла 26 копеек, спустя некоторое время падение стоимости евро составило 1 рубль 11 копеек, и сейчас он торгуется по 96,13 рубля.

Падением начались торги и для китайской национальной валюты - курс юаня на старте торгов потерял 1 копейку, до 12,31 рубля, однако позже он растерял еще копейку и сейчас стоит 12,3 рубля.