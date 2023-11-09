МИД РФ: последние шаги Армении могут привести к ее порабощению

В МИД РФ заявили, что Армения пытается усидеть на двух стульях. Там добавили, что последние шаги Еревана могут привести к порабощению Армении.

Армянское руководство пытается усидеть на двух стульях, сохраняя выгоду от участия в ЕАЭС, но делая при этом недружественные шаги против Москвы, сообщила Мария Захарова.

Она заявила, что такие партнеры, которые игнорируют интересы России, своими действиями наносят ущерб двусторонним отношениям. Дипломат подчеркнула, что попытка "усидеть на двух стульях" ни к чему хорошему не приводила.

Захарова назвала последние действия Еревана и диалог Армении и Украины звеньями одной цепи. Она считает, что таким образом Армения может быть порабощена.

Помимо этого, представитель МИД отметила, что Москва приветствует заявления Баку о гарантиях прав, безопасности, экономического благополучия для армянских жителей, которые хотят вернуться в Ханкенди. По ее словам, это очень правильный и своевременный сигнал.