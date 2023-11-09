Когда решится судьба мирного соглашения Азербайджана и Армении?

В Госдепе прокомментировали ход армяно-азербайджанских переговоров по мирному соглашению. В ведомстве подчеркнули, что решающими в процессе станут ближайшие несколько недель.

Следующие недели сыграют решающую роль в процессе продвижения к мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией, такое заявление сделал помощник главы Госдепа по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

По словам дипломата, именно в этот период станет ясно, готовы ли Баку и Ереван продвинуться от стадии намерений к собственно мирному соглашению.

"Потому что, как мы знаем, "да" - это слово, которого труднее всего добиться на переговорах"

– Джеймс О'Брайен

Помощник Энтони Блинкена констатировал, что Азербайджан и Армения провели уже множество встреч. Дипломат заверил, что работа над подписанием мирного договора продолжается.