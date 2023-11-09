Когда решится судьба мирного соглашения Азербайджана и Армении?

В Госдепе прокомментировали ход армяно-азербайджанских переговоров по мирному соглашению. В ведомстве подчеркнули, что решающими в процессе станут ближайшие несколько недель.
Следующие недели сыграют решающую роль в процессе продвижения к мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией, такое заявление сделал помощник главы Госдепа по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
По словам дипломата, именно в этот период станет ясно, готовы ли Баку и Ереван продвинуться от стадии намерений к собственно мирному соглашению.
"Потому что, как мы знаем, "да" - это слово, которого труднее всего добиться на переговорах"
– Джеймс О'Брайен
Помощник Энтони Блинкена констатировал, что Азербайджан и Армения провели уже множество встреч. Дипломат заверил, что работа над подписанием мирного договора продолжается.
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