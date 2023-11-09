Ж/д Баку-Тбилиси-Карс расширят в Грузии

Дорога Баку-Тбилиси-Карс будет расширена на территории Грузии. Отмечается, работы по ее расширению будут завершены до конца текущего года.
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил о скором завершении работ по расширению железной дороги Баку-Тбилиси Карс.
"Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была сдана в эксплуатацию в 2017 году, а работы по ее расширению на территории Грузии завершатся к концу этого года"
- Микаил Джаббаров
Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил, что Баку модернизирует железную дорогу ради удовлетворения растущего спроса на грузоперевозки.
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