Вестник Кавказа

Ж/д Баку-Тбилиси-Карс расширят в Грузии

Ж/д Баку-Тбилиси-Карс расширят в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дорога Баку-Тбилиси-Карс будет расширена на территории Грузии. Отмечается, работы по ее расширению будут завершены до конца текущего года.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил о скором завершении работ по расширению железной дороги Баку-Тбилиси Карс.

"Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс была сдана в эксплуатацию в 2017 году, а работы по ее расширению на территории Грузии завершатся к концу этого года"

- Микаил Джаббаров

Ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил, что Баку модернизирует железную дорогу ради удовлетворения растущего спроса на грузоперевозки.

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