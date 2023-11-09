Вестник Кавказа

Азербайджан и МВФ обсудили двустороннее сотрудничество

Азербайджан и МВФ обсудили двустороннее сотрудничество
© Фото: АзерТадж
Представители Азербайджана и МВФ встретились в Баку. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и партнерство между Баку и финансовыми институтами.

Глава азербайджанского Минэкономики Микаил Джаббаров встретился с руководителем миссии Международного валютного фонда по АР Анной Бордон.

Стороны поговорили о многовекторном партнерстве Азербайджана с мировыми финансовыми институтами и отметили значимость развития контактов ради внедрения инноваций в стране.

Джаббаров и Бордон также обсудили влияние глобальных тенденций на экономические процессы. Кроме того, поднималась тема развития экономики Азербайджана и новые направления двустороннего сотрудничества.

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