Азербайджан и МВФ обсудили двустороннее сотрудничество

Представители Азербайджана и МВФ встретились в Баку. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и партнерство между Баку и финансовыми институтами.
Глава азербайджанского Минэкономики Микаил Джаббаров встретился с руководителем миссии Международного валютного фонда по АР Анной Бордон.
Стороны поговорили о многовекторном партнерстве Азербайджана с мировыми финансовыми институтами и отметили значимость развития контактов ради внедрения инноваций в стране.
Джаббаров и Бордон также обсудили влияние глобальных тенденций на экономические процессы. Кроме того, поднималась тема развития экономики Азербайджана и новые направления двустороннего сотрудничества.
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