Мандат турецких военных в Азербайджане продлен парламентом

Парламент Турции продлил мандат, в рамках которого представители ВС Турции находятся на службе в Азербайджане. Теперь они могут остаться в Карабахе еще на год.

Турецким военнослужащим продлен срок службы на территории Азербайджана, такое решение принял парламент Турции.

В понедельник 13 ноября президент внес соответствующий законопроект в законодательный орган республики. Сегодня меморандум прошел обсуждение, после которого депутаты одобрили его.

Мандат на пребывание турецких военных в Азербайджане продлевается в третий раз.

В принятом законопроекте отмечено, что на сегодняшний день мероприятия, ведущиеся в рамках Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, продолжаются. При этом Турция и дальше намерена предпринимать шаги для упрочения мира и стабильности в регионе.