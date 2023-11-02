В Германии презентовали мяч Евро-2024

В столице Германии в среду был представлен официальный мяч Евро-2024. На нем изображены все арены, которые будут принимать матчи континентального первенства.

В среду, 15 ноября, в Берлине прошла презентация мяча чемпионата Европы по футболу, который летом 2024 года пройдет в десяти городах Германии.

Новую модель назвали Fussballliebe, что в переводе с немецкого означает "любовь к футболу". На мяче изображены все стадионы, на которых будут проходить матчи первенства.

Впервые в истории Евро в мяч интегрировали технологию Connected Ball, которая позволит судьям еще точнее следить за его перемещениями.

Напомним, ЧЕ в Германии стартует 14 июня, а завершится 14 июля. В турнире примут участие 24 сборные.