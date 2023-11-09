МИД РФ: западные советы Еревану срывают разблокировку коммуникаций на Кавказе

Москва призвала Ереван приступить к разблокировке транспортных и экономических коммуникаций на Южном Кавказе. Там заявили, что Армении "что-то мешает финализировать договоренности".

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала Армению приступить к работе по разблокировке транспортных и экономических коммуникаций.

Она отметила, что Москва выступает за полное разблокирование коммуникаций на взаимовыгодных условиях. По ее словам, данная работа ведется в рамках трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров трех государств.

"Разве об этом не знают в Ереване? Прекрасно знают. Разве работа в рамках этой группы вызывала нарекание? Никогда. Почему? Потому, что она равноправная. Трехсторонняя рабочая группа ведет свою деятельность на основе договоренностей лидеров Азербайджана, России и Армении"

- Мария Захарова

Она напомнила, что работа по разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе была запущена в январе 2021 года, однако до сих пор не завершена. Захарова заявила, что, несмотря на договоренности между сторонами, Еревану "что-то помешало финализировать их".

"Мы хорошо знаем, что помешало. Это "добрые" советы западных друзей нынешнего руководства Армении"

- Мария Захарова