В Москву нагрянет гололедица

В Москве сообщили о гололедице и минусовой температуре 16 ноября. Автомобилистов призвали соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей и гостей столицы о минусовой температуре и гололедице 16 ноября.

В пресс-службе заявили, что температура воздуха может опуститься ниже нуля ночью и утром 16 числа. Там добавили, что это может привести к гололедице.

Любителей автомобилей призвали соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными за рулем. Помимо этого, столичные службы следят за состоянием улично-дорожной сети.