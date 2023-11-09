Пашинян объяснил отказ Армении от ОДКБ

Премьер-министр Армении рассказал, почему Ереван последовательно уклоняется от участия в мероприятиях ОДКБ и СНГ, включая и саммит ОДКБ, который состоится в Минске 23 ноября. По словам Никола Пашиняна, у такого решения несколько причин.

Глава правительства Армении Никол Пашинян подробно рассказал, почему страна в последнее время игнорирует мероприятия, которые проводят ОДКБ и СНГ.

Премьер снова обвинил ОДКБ в отказе защищать Армению. Пашинян уточнил, что речи о подготовке к выходу Армении из ОДКБ не идет, а взятая Ереваном пауза представляет собой "время для размышлений" – за этот срок обе стороны смогут решить, что делать дальше.

Политик также заявил, что Ереван таким образом занимается диверсификацией своих контактов в области безопасности: если партнеры объективно не в состоянии поставлять оружие, то Армении приходится искать альтернативу, чем она и занимается.