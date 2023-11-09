В ПА ОБСЕ оценили роль Грузии на Южном Кавказе

Грузия играет ключевую роль в вопросе региональной безопасности, заявили в ПА ОБСЕ. Там также поддержали стремление республики к демократическому развитию.

Президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ в ходе поездки в Грузию оценила роль республики на Южном Кавказе. Выступая на совместной пресс-конференции с председателем грузинского парламента, Пиа Каума отметила, что на сегодняшний день Грузия играет решающую роль в регионе с точки зрения безопасности.

"У вас есть очень решающая роль на Южном Кавказе, выполняете конструктивную и очень важную роль с точки зрения региональной стабильности"

– президент ПА ОБСЕ

Она также поддержала Грузию в ее стремлении к демократическому развитию.

Напомним, Пиа Каума начала свое турне по странам Южного Кавказа с посещения Азербайджана. Оттуда она перебралась в Грузию, а затем отправится в Ереван.