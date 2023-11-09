Вестник Кавказа

Иран и Россия будут обмениваться электроэнергией через Азербайджан

Иран и Россия будут обмениваться электроэнергией через Азербайджан
В Иране сообщили, что в ближайшее время планируют начать обмен электроэнергией с Россией и Азербайджаном. Для объединения энергосистем Ирана и Москвы рассматривались три варианта.

Глава иранского Минэнерго Али Акбар Мехрабиан рассказал, когда начнется обмен электроэнергией с Россией и Азербайджаном.

По словам министра, Тегеран планирует начать обменный процесс в ближайшие шесть месяцев. Он отметил, что данный проект очень экономичен для ИРИ, так как Россия потребляет электроэнергии больше, чем Иран.

Помимо этого, Мехрабиан подчеркнул, что Иран рассматривал три проекта по объединению иранской и российской энергосистем – через Азербайджан, Грузию и Туркменистан. При этом он добавил, что реализация проекта через Азербайджан будет менее сложной.

"Здесь нет особой необходимости в развитии сетей и реализации инфраструктурных проектов. Мы достигли хорошей договоренности с Азербайджаном и Россией, которая позволяет в кратчайшие сроки объединить электроэнергетические системы трех стран"

- министр энергетики Ирана

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