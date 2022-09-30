Грузия выделит $2,4 млрд на социальную поддержку граждан

Власти Грузии потратят в следующем году на пенсии, госвыплаты и социальную помощь населению $2,4 млрд.

Правительство Грузии приняло решение о повышении бюджета на социальные программы в будущем году. Из государственного бюджета республики на реализацию этих программ будет выделено 6,46 млрд лари или $2,4 млрд. Такую информацию озвучил глава министерства финансов страны Лаша Хуцишвили.

Министр отметил, что за последние четыре года республика увеличила финансирование социальных программ на 80%. Он подчеркнул, что в это число не входят проекты, связанные с пандемией коронавируса.

По словам Хуцишвили, основная часть выделенных денег пойдет на пенсии и государственные выплаты. Это сумма составит почти 4 млрд лари или $1,46 млрд. На социальную помощь различным группам населения правительство Грузии намерено потратить 1,52 млрд лари – $562 млн.