Жару на Кубани сменят ливни и сели

Буквально в ближайшие часы на смену жаре, установившейся в Краснодарском крае, придут природные катаклизмы, которые обусловит резкая смена погоды, предупредили спасатели.

Уже сегодня на смену комфортной и скорее по-летнему теплой погоде на Кубань придут мощные грозовые тучи, которые не только принесут в регион сильные дожди, но и вызовут повышение уровня рек, сели в горах и смерчи над морем, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"На территории Краснодарского края с 15 по 17 ноября ожидается ухудшение погодных условий: сильные дожди, ливни с грозами, а также подъемы уровня воды в реках с превышением опасных отметок и усиление ветра до 22 м/с"

- МЧС России по Краснодарскому краю

Резкое ухудшение погоды будет сопровождаться усилением ветра, как следствие на смерчеопасном участке Черного моря между Магри и Веселым будут бушевать смерчи, а ливни и грозы повлекут за собой селевые потоки в горах.

В ожидании катаклизмов ГУ МЧС России по краю уже направило в Туапсинский район Кубани свою аэромобильную группировку с техникой высокой проходимости и водооткачивающим оборудованием, добавили в пресс-службе.