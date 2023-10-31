Под Новороссийском обнаружили древнее захоронение возрастом 2500 лет

При строительстве дорожной развязки около Новороссийска был обнаружен крупный некрополь. Предположительно в нем захоронен воин вместе с конем. Возраст археологической находки около 2500 лет.

Древний некрополь был обнаружен работниками при возведении транспортной развязки около Новороссийска. Археологи считают, что это место захоронения 35-летнего воина и его коня. Предполагаемый возраст находки около 25 веков.

Научный сотрудник Института археологии РАН Ирина Рукавишникова рассказала, что могила была частично ограблена в древние времена, но некоторые артефакты все-таки сохранились до наших дней.

«На каменной плите был похоронен предположительно мужчина-воин 30-35 лет. На его нижней части скелета мы обнаружили части скелета лошади. Рядом было найдено также и горло амфоры. Судя по характеру находок, погребение было разграблено еще в древности, так как среди артефактов — только части погребального обряда и потревоженный скелет человека"

- Ирина Рукавишникова

Археологические работы на месте будущей дороги будут проводиться до конца года.