Министр Грузии: основная цель страны – мир в регионе

Глава МИД Грузии заявил, что основная цель республики – добиться мира на территории региона.

Для Грузии является приоритетным вопрос достижения мира и стабильных связей между Азербайджаном и Арменией. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Министр подчеркнул, что республика успешно справляется с ролью объективного посредника в этом деле.

"Грузия на протяжении многих лет пыталась брать на себя естественную роль в этом процессе, но это был очень трудный, комплексный конфликт, и именно благодаря особым усилиям премьер-министра и его личным отношениям с лидерами двух стран мы добились конкретного результата"

- Илья Дарчиашвили

Кроме этого, Дарчиашвили заявил, что Грузия предоставляет равные возможности Азербайджану и Армении для транзитных перевозок через территорию страны.

Он отметил, что республика всячески поддерживает переговоры двух государств о подписании мирного договора.