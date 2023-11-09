Министр Грузии: основная цель страны – мир в регионе

Для Грузии является приоритетным вопрос достижения мира и стабильных связей между Азербайджаном и Арменией. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Министр подчеркнул, что республика успешно справляется с ролью объективного посредника в этом деле.
"Грузия на протяжении многих лет пыталась брать на себя естественную роль в этом процессе, но это был очень трудный, комплексный конфликт, и именно благодаря особым усилиям премьер-министра и его личным отношениям с лидерами двух стран мы добились конкретного результата"
- Илья Дарчиашвили
Кроме этого, Дарчиашвили заявил, что Грузия предоставляет равные возможности Азербайджану и Армении для транзитных перевозок через территорию страны.
Он отметил, что республика всячески поддерживает переговоры двух государств о подписании мирного договора.