Азербайджанский газ пойдет в Сербию

В скором времени Сербия получит первые миллионы кубометров азербайджанского газа - знаковое соглашение об этом на встрече в Баку подписали энергетики двух стран, заложив основы многопланового сотрудничества в газовой сфере.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и глава делегации Сербии министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович Ханданович, находящаяся с визитом в Баку, сегодня подписали стратегические документы в сфере природного газа, сообщили в министерстве энергетики Азербайджанской Республики.

Также стороны подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Srbijagas и Соглашение о продаже газа, которые подразумевают поставки в Сербию сжиженного природного газа (СПГ), сотрудничество Сербии с SOCAR по газохранилищам, а также возможность участия в газовых торговых операциях компании и в строительстве электростанций на природном газе, передает Trend.

"На встрече была подчеркнута важная роль дружественных отношений между президентами Азербайджана и Сербии во всестороннем развитии отношений, основанных на стратегическом партнtрстве между двумя странами. Были оценены широкие возможности сотрудничества в сфере природного газа и электроэнергии. Было отмечено, что энергетическое сотрудничество чрезвычайно важно для поднятия двусторонних отношений на новый уровень. В этой связи было заявлено, что Азербайджан и Сербия придают большое значение партнерству в сфере природного газа"

- Минэнерго Азербайджана

"Сербия является новым партнером Азербайджана в диверсификации газового рынка Европы. В результате ежегодных поставок в Сербию до 400 миллионов кубометров газа число стран, снабжаемых азербайджанским газом, достигнет 8. Это является ярким свидетельством расширения миссии Азербайджана как надежного энергетического партнера и его возрастающей роли в обеспечении энергетической безопасности"

- Парвиз Шахбазов

"Поставки азербайджанского газа пойдут через интерконнектор Болгария-Сербия, который в ближайшем будущем будет введен в эксплуатацию, что позволит Сербии реализовать стратегическую цель по диверсификации источников поставок и усилить ее роль как транзитной страны"

- Дубравка Джедович Ханданович

Согласно новому контракту, в 2024 в Сербию будет поставляться до 400 млн кубометров газа, в ближайшие годы этот объем увеличится.