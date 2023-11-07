Центробанк может снова поднять ключевую ставку в России

Ключевая ставка в России может пойти вверх. На такой шаг Центробанк пойдет в том случае, если инфляция не замедлится.

Без устойчивого замедления инфляции в России продолжится рост ключевой ставки, сообщила заместитель главы ЦБ РФ Ольга Полякова.

"На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку очень ощутимыми шагами и за прошедший период мы подняли ее на 7,5 п.п. - до 15% годовых. При необходимости мы будем готовы сделать это вновь, если мы не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий"

– Полякова

Напомним, последнее заседание по ключевой ставке прошло 27 октября, когда регулятор повысил ее до 15% годовых. Ключевая ставка в России выросла вдвое за четыре месяца, до июля 2023 года она на протяжении 10 месяцев составляла 7,5%.