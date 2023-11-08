Доллар слабеет на Мосбирже

Курс доллара сегодня продолжает оставаться в пределах 91 рубля. В начале торгов он составил 90,39 рубля.
Торги на Московской бирже открылись сегодня со снижения курса доллара относительно российской валюты.
На старте биржевой сессии доллар торгуется по 90,39 рубля, он потерял 21 копейку ко вчерашним данным.
Евро, напротив, укрепляется - плюс 25 копеек, до 98,38 рубля.
Также немного прибавил китайский юань, курс в начале торгов составляет 12,48 рубля, что на копейку больше показателей вторника.
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