Эвакуация россиян из Газы: границу прошли еще 40 человек

Поздним вечером во вторник КПП "Рафах" на границе палестинского сектора Газа и Египта пересекла очередная группа граждан России, подлежащих эвакуации.
"Сегодня (во вторник) через КПП "Рафах" прошли 40 граждан Российской Федерации и членов их семей"
– директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко
Во вторник утром стало известно, что в списке иностранцев, которые смогут покинуть анклав 14 ноября, числятся около 50 россиян. Они, как и граждане других стран, вошедших в список, прибыли на КПП и несколько часов ждали возможности пересечь погранпункт.
Кроме того, в среду в 00.30 в столичный аэропорт "Домодедово" прибыл самолет со второй группой россиян из Газы.
"Сегодня мы с вами вновь присутствуем в аэропорту Домодедово, куда только что приземлился второй спецборт МЧС России из Каира с 98 гражданами Российской Федерации и членами их семей"
– Охотенко
Напомним, первая группа из 70 эвакуированных россиян прибыла в Москву в понедельник вечером, КПП "Рафах" они прошли в воскресенье. Сегодня большинство из них - 48 человек, остаются в пункте временного размещения в Подмосковье.
"Они также обеспечены всем необходимым для комфортного пребывания. Им оказывается медицинская и психологическая помощь, а также юридическая и правовая поддержка"
– Охотенко
Таким образом, на данный момент из сектора Газа вывезены тремя группами почти 210 российских граждан.