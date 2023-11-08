Эвакуация россиян из Газы: границу прошли еще 40 человек

Эвакуация россиян из сектора Газа продолжается. Во вторник вечером анклав смогли покинуть 40 человек, кроме того в Москву прибыли самолетом те, кто был эвакуирован в понедельник.

Поздним вечером во вторник КПП "Рафах" на границе палестинского сектора Газа и Египта пересекла очередная группа граждан России, подлежащих эвакуации.

"Сегодня (во вторник) через КПП "Рафах" прошли 40 граждан Российской Федерации и членов их семей"

– директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко

Во вторник утром стало известно, что в списке иностранцев, которые смогут покинуть анклав 14 ноября, числятся около 50 россиян. Они, как и граждане других стран, вошедших в список, прибыли на КПП и несколько часов ждали возможности пересечь погранпункт.

Кроме того, в среду в 00.30 в столичный аэропорт "Домодедово" прибыл самолет со второй группой россиян из Газы.

"Сегодня мы с вами вновь присутствуем в аэропорту Домодедово, куда только что приземлился второй спецборт МЧС России из Каира с 98 гражданами Российской Федерации и членами их семей"

– Охотенко

Напомним, первая группа из 70 эвакуированных россиян прибыла в Москву в понедельник вечером, КПП "Рафах" они прошли в воскресенье. Сегодня большинство из них - 48 человек, остаются в пункте временного размещения в Подмосковье.

"Они также обеспечены всем необходимым для комфортного пребывания. Им оказывается медицинская и психологическая помощь, а также юридическая и правовая поддержка"

– Охотенко

Таким образом, на данный момент из сектора Газа вывезены тремя группами почти 210 российских граждан.