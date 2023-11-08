Турция подала иск против премьера Израиля

В Турции подготовили иск к главе правительства Израиля. Там считают последние действия еврейского государства, совершенные по указу его премьера, настоящим геноцидом.

Турция направила против израильского премьера 23-страничный иск в Международный уголовный суд. Об этом рассказал один из трех адвокатов правящей партии страны, являющихся инициаторами данного шага.

"Он (Нетаньяху – прим.ред.) должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности"

– сообщают адвокаты

Они также распространили в соцсетях первую страницу иска, переданного Минюсту Турции, который затем направит его в МУС.

Ранее в Турции прокомментировали действия израильской армии в секторе Газа. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, их нельзя назвать самообороной.