Вестник Кавказа

Турция готова инвестировать в освобожденные территории Азербайджана

Строитель
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители бизнес-кругов Турции выразили заинтересованность в инвестировании в промышленные парки, которые запускаются на освобожденных территориях Азербайджана.

Турецкие предприниматели готовы участвовать в бизнес-проектах, реализуемых в промышленных парках на освобожденных территориях Азербайджана

В частности, об этом говорилось на встрече с делегацией Совета внешнеэкономических связей Турции (DEIK), которую возглавил председатель Исполнительного комитета Совета турецко-азербайджанского сотрудничества Кемаль Короглу.

Открывая встречу, заместитель председателя правления Агентства развития экономических зон Сеймур Адыгезалов проинформировал о существующих в Азербайджане промышленных зонах, инвестиционных возможностях, созданных для бизнесменов.

В свою очередь, Короглу выразил заинтересованность турецкой стороны в участии в бизнес-проектах, которые воплощаются в жизнь в промышленных зонах Азербайджана, в основном в промпарках на освобожденных от оккупации территориях.

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