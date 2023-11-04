Турция готова инвестировать в освобожденные территории Азербайджана

Турецкие предприниматели готовы участвовать в бизнес-проектах, реализуемых в промышленных парках на освобожденных территориях Азербайджана
В частности, об этом говорилось на встрече с делегацией Совета внешнеэкономических связей Турции (DEIK), которую возглавил председатель Исполнительного комитета Совета турецко-азербайджанского сотрудничества Кемаль Короглу.
Открывая встречу, заместитель председателя правления Агентства развития экономических зон Сеймур Адыгезалов проинформировал о существующих в Азербайджане промышленных зонах, инвестиционных возможностях, созданных для бизнесменов.
В свою очередь, Короглу выразил заинтересованность турецкой стороны в участии в бизнес-проектах, которые воплощаются в жизнь в промышленных зонах Азербайджана, в основном в промпарках на освобожденных от оккупации территориях.