Грузия подтвердила транзит французской военной техники в Армению

Французские бронемашины Bastion были переданы Армении транзитом через грузинский порт Поти. Информацию об этом подтвердила компания, которая управляет портом.

Управляющая грузинским портом Поти компания APM Terminals Poti подтвердила информацию о том, что французские бронемашины Bastion переданы Армении через порт.

Ранее в социальных сетях распространились фотографии французских машин, которые были отправлены в Армению. Отмечалось, кадры были сделаны в потийском порту.

В компании заявили, что груз прибыл из страны-члена Евросоюза на территорию государства, в отношении которого не были введены санкции.

"В отсутствие четких указаний правительства Грузии и ограничений, установленных международными регуляторами, "APM Terminals Poti" лишена какой-либо возможности отказываться от приема грузов для стран, не находящихся под санкциями"

- пресс-служба компании