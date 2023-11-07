В аэропорту Тбилиси появилась возможность Self-Check in

Самостоятельно регистрироваться на рейс отныне могут пассажиры Тбилисского аэропорта. В авиагавани установлены автоматы Self-Check in.

В аэропорту грузинской столицы появилась возможность самостоятельно регистрироваться на рейс - установлены Self-Check in Kiosks.

Автоматы призваны упростить процесс регистрации и повысить комфорт пассажиров Тбилисского аэропорта. TAV Georgia приобрела киоски французского бренда Easier для Self-Check in. Теперь пассажиры могут не обращаясь к персоналу авиагавани самостоятельно регистрироваться на рейс и выбирать место в самолете. Также на стенде можно распечатать посадочный талон.

В аэропорту на данный момент доступны два таких стенда, сегодня ими могут воспользоваться пассажиры двух авиаперевозчиков. В будущем стендов и авиакомпаний, позволяющих автоматическую регистрацию, станет больше.