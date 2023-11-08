Доллар приближается к 90 рублям

Курс доллара к рублю продолжает снижаться на торгах Московской биржи. Сегодня американская валюта опустилась ниже отметки в 91 рубль впервые за 3,5 месяца.

Рубль растет сегодня на торгах Мосбиржи по отношению к доллару и евро, об этом говорят данные торгов.

Сильнее всего упала американская валюта. Впервые с 28 июля доллар торговался на уровне меньше 91 рубля. Это произошло в 14.03 мск – в моменте доллар стоил 90,99 рублей. Относительно закрытия предыдущих торгов он подешевел на 63,25 копейки.

Евро в то же самое время торговался по 97,61 рубля. Снижение относительно вчерашнего дня – 44,25 копейки.

Юань тоже дешевеет, но не так стремительно – на 8,5 копейки, до 12,46 рубля.