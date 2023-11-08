Россияне выбирают Шахдаг

Горнолыжный курорт Азербайджана Шахдаг стал самым популярный зарубежным курортом у российских туристов.

Российские туристы в преддверии начала зимнего сезона массово бронируют туры на азербайджанский горнолыжный курорт Шахдаг. В пресс-службе Российского союза туристической индустрии отметили, что кроме этого направления граждане России чаще всего выбирают курорты Грузии, Армении и Сербии.

"Российские горнолыжники и сноубордисты начали активно бронировать туры на зарубежные горные курорты. В лидерах продаж – курорты стран СНГ и Грузии, но есть запросы и на европейские направления – Италию и Сербию"

- Российский союз туриндустрии

Представители туроператора Fun&Sun также подтвердили популярность Шахдага. Кроме этого, зимние праздники граждане РФ собираются встречать в армянском Цахкадзоре и турецких Кайсери и Улудаг. В компании отметили, что все же чаще всего российские путешественники отдают предпочтение отечественным курортам.

"Значительно выросла популярность курорта Шахдаг в Азербайджане. Он привлекает хорошим соотношением цены и качества, отсутствием визовых формальностей и сравнительно коротким перелетом. Глубина продаж достигает полугода. Туристы оценили цены и условия акции раннего бронирования, по которой смогли сэкономить до 40% стоимости тура"

- PR-директор Fun&Sun Ольга Иванова

Кроме этого, российские туроператоры отметили, что среди российских туристов возрос спрос на азиатские горные курорты. Популярность набирают туры в Южную Корею и Японию.