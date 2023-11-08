Тбилиси не планирует устанавливать авиасообщение с Махачкалой

В Грузии отказались открывать авиасообщение между Тбилиси и Махачкалой. Там заявили, что в работе поставлена пауза. При этом на сайте аэропорта столицы Дагестана говорится о прямых рейсах в Тбилиси.

Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways не планирует открывать авиасообщение между Тбилиси и Махачкалой, сообщил глава совета директоров компании Тамаз Гаиашвили.

В интервью ТАСС он заявил, что в настоящее время полетов по направлению Махачкала-Тбилиси-Махачкала не будет. Гаиашвили также выразил сомнение, что данный вопрос будет решен в следующем году, добавив, что в работе поставлена пауза.

При этом на портале махачкалинского аэропорта появилась информация о полетах из Махачкалы в Тбилиси. Указано, что рейсы будут выполняться с 23 ноября компанией Georgian Airways.