Кремль выразил сожаление из-за отказа Пашиняна от саммита ОДКБ

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о решении Пашиняна не ехать в Минск на саммит ОДКБ. По его словам, такие встречи - хороший повод для обмена мнениями и сверки часов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отказ армянского премьера Никола Пашиняна принять участие в заседании лидеров стран-членов ОДКБ в Минске 23 ноября.

Он выразил сожаление в связи с отсутствием главы армянского правительства на саммите, подчеркнув, что подобные встречи, как заседание ОДКБ, являются хорошим поводом для обмена мнениями и сверки часов.

При этом Песков отметил, что организация продолжает сохранять свою актуальность. По его словам, встречи в рамках ОДКБ говорят о востребованности данного формата.